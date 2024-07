Booker T | La Hurt Business in TNA sarebbe un win-win situation

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 27 luglio 2024) Direttamente dal suo podcast,T ha parlato dellae dove vedrebbe bene il gruppo ora che sembra essere fuori dalla WWE. “In molti parlano di un Lashley in All Elite e forse il suo destino sembra già segnato, ma riguardo MVP e Shelton Benjamin si può ancora decidere tutto. Immaginate di vederli in TNA, magari di ricreare quella stable nella quale potrebbe unirsi anche un Moose a differenza di altre realtà, in TNA potrebbero fare un lavorone perché è un prodotto in cui chiunque non è mai saturato o vecchio in termini di ricezione.” Il WWE Hall of Famer ha poi continuato: “Andare in TNA per loro può essere una scelta giusta anche in termini economici perché liberi di poter fare anche altri lavori, insomma,una win-win”.