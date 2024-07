ATP Kitzbuhel | Berrettini non si ferma più dominato Gaston!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2024) Il martello italiano è tornato, dopo il torneo di Gstaad arriva anche quello di. Non c’è quasi mai stata storia, che l’azzurro fosse superiore lo si era capito fin dall’inizio. Tuttavia, nel primo set,era riuscito a mantener saldo il servizio grazie a degli ottimi game in battuta, ma servire bene non era sufficiente contro questo: sul 5-6 Matteo tira fuori le qualità necessarie e porta a casa il set. Il secondo parziale è stato più semplice da portare a casa per il N.50 al mondo, doppio break al rivale (nonostante abbia perso un servizio) e torneo portato a casa. La partita è terminata in 1 ora e 21 minuti con il punteggio di: 5-7, 3-6. Questa volta il talento romano sembra davvero rinato nel migliore dei modi. L'articolo ATPnon sipiù,! CalcioWeb.