Arnautovic il rebus dell’Inter Determinante per il futuro – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024) Markorappresenta ilper eccellenza del mercato. L’austriaco saràper ilper Sport Mediaset, la dirigenza lo sa e aspetta. POSIZIONE – La posizione di Markoè chiara alla dirigenza e a Simone Inzaghi: l’austriaco vuole assolutamente rimanere e rispettare i termini del contratto firmato lo scorso anno ad agosto. Il giocatore ha espresso la volontà di fare il secondo anno in maglia nerazzurra, anche se il ruolo cambierà. Non sarà più la terza punta della rosa, bensì la quarta dietro Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi. La società comunque, a differenza del calciatore, non ha preso posizione in maniera definitiva. Nel caso in cui arrivasse un’offerta verrà sicuramente valutata, nel caso contrario rimarrà a disposizione del tecnico piacentino.