Aggredisce la ex per strada | arrestato 30enne

(Di sabato 27 luglio 2024) Trentenne con braccialetto elettronico, in quel momento non funzionante per problemi tecnici,la sua ex e sbraita contro di lei fino a trattenerla con forza: i carabinieri intervengono pongono fine alla violenza e lo arrestano. Dopo la convalida in tribunale ad Ancona, il trentenne è stato rimesso in libertà. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Fabriano hannoil trentenne fabrianese di origini albanesi nella flagranza del reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il trentenne fabrianese, già noto alle forze dell’ordine anche per reati relativi agli stupefacenti, infatti era destinatario della misura cautelare di divieto di avvicinamento alla parte offesa, per aver messo in atto stalking e maltrattamenti alla ex.