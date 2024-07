Afa e colpi di calore | ecco come proteggere i nostri cani e gatti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 27 luglio 2024) Con l’afa e il caldo torrido di questo periodo, iamici a 4 zampe rischiano di avere deidi, ma noi possiamo aiutarli Le altissime temperature estive non rappresentano una sfida ardua solo per gli esseri umani, ma anche per iamici a quattro zampe.infatti, possono soffrire gravemente le conseguenze del caldo intenso, fino al rischio didi. È quindi essenziale adottare misure preventive per tutelare la loro salute durante le ondate di. Cosa bisogna fare con ie iin estate?-Ansa-Notizie.comIl direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana Sud Est, Giorgio Briganti, mette in guardia sui sintomi che possono indicare un malessere dovuto al caldo negli animali domestici: disagio, ansia, difficoltà a rimanere in piedi e una salivazione eccessiva sono tra i segnali da non sottovalutare.