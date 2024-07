Acqua in arrivo un’ordinanza contro gli sprechi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) "In questi giorni stiamo preparandoche verrà emessa entro la prossima settimana. I motivi sono precauzionali, non siamo in allerta". Queste le parole di Paolo Renna, assessore alla Protezione civile, che confermano l’arrivano diglid’anche a Macerata. A seguito dell’aumento dello stress idrico del territorio, causato dalla siccità e da un incremento dei consumi nel corso della stagione estiva, comuni come Corridonia, Montecassiano, Recanati e Porto Recanati hanno già indicato dei provvedimenti che vietano l’utilizzo dipotabile per l’innaffiamento di orti e giardini, l’irrigazione agricola o il lavaggio di automezzi, invitando al risparmio nelle attività quotidiane.