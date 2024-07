Accostò il camion prima di morire martedì i funerali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024)a Traversara di Bagnacavallo si terranno idi Giovanni Fontana, il 53enne morto per un malore mentre era alla guida di unsulla Ferrara-Mare. L’uomo è riuscito,di, ad accostare il, evitando di mettere a rischio la vita degli altri utenti della strada. L’ultimo saluto a Fontana sarà alle 9.30 dicon partenza dalla camera mortuaria di Lugo per la chiesa di S. Maria Assunta di Traversara. Si proseguirà per il crematorio di Ravenna. Come da indicazione nell’epigrafe delle onoranze funebri ‘L’Orchidea’, non sono graditi fiori ma offerte per la parrocchia di Traversara.