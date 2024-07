Zes Visconti Ficei | Da budget ridotto e piano insufficiente si rischia flop

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 luglio 2024) “L’idea di eliminare tante micro-Zes a livello locale e creare un’unica Zes a livello interregionale, che riguardasse tutto il Sud Italia, sin dal primo momento ci ha trovato favorevoli. Ma la sua attuazione, col passare del tempo, ha mostrato notevoli criticità che, in più occasioni, laaveva già sottolineato, indicando al contempo anche alcuni rimedi. Adesso però, i nodi sono arrivati al pettine”. Lo afferma Antonio, numero uno della Federazione Italiana Consorzi Enti Industrializzazione e presidente dell’Asi di Salerno. “Più volte abbiamo spiegato come ila disposizione per il credito d’imposta, considerata l’enorme area di applicazione, fosse