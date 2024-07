Violenza sessuale a Roma | 33enne si denuda e palpeggia una passante poi tenta di rifarlo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 luglio 2024) È accusato dita e consumata ai danni di due donne, per aver, in due distinti episodi, cercato dire una donna e averneta un’altra. Con quest’accusa undi nazionalità marocchina è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto da parte dei Carabinieri della Stazione diSan Lorenzo. I Carabinieri intervengono unata e una consumata – foto repertorio – ilcorrieredellacitta.comI fatti sono avvenuti lo scorso 19 luglio, verso le 12, nei pressi del sottopasso di Santa Bibiana (quartiere San Lorenzo). L’uomo, che è un senza fissa dimora che gravita nel quartiere, dalla denuncia e dalle testimonianze raccolte, è gravemente indiziato di essersito e di averto dire unana di 47 anni, non riuscendo nell’intento grazie all’intervento di alcuni presenti.