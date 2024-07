Vela Olimpiadi Parigi 2024 | i favoriti gara per gara e le speranze di medaglia dell’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Da domenica 28 luglio a giovedì 8 agosto Marsiglia ospiterà le regate divalevoli per i Giochi Olimpici di. In palio complessivamente dieci titoli tra settore maschile (4), femminile (4) e gli eventi misti (2), con l’Italia che verrà rappresentata in ben nove classi, avendo fallito la qualificazione a cinque cerchi solamente tra i 49er. Andiamo a scoprire nel dettaglio ipere le possibili carte diazzurre in Francia. Nel windsurf maschile (classe iQFoil) Nicolò Renna è campione del mondo in carica e va considerato uno dei primi quattro-cinqueper il titolo insieme ai vari Goyard (Francia), Van Opzeeland (Paesi Bassi), Koerdel (Germania) e Tarnowski (Polonia).