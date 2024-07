Svuotamento Tombini – manutenzione preventiva

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 26 luglio 2024) Loè un servizio essenziale per garantire il corretto funzionamento del sistema fognario urbano. I, che fanno parte delle infrastrutture di drenaggio, raccolgono l’acqua piovana e altri detriti, prevenendo allagamenti e mantenendo la viabilità delle strade. Tuttavia, col tempo, ipossono riempirsi di foglie, rifiuti e fanghi, rendendo necessario un intervento die pulizia. Importanza delloIl regolareè cruciale per prevenire problemi più gravi come allagamenti, danni alle strade e inquinamento delle acque. Quando isono intasati, l’acqua piovana non può defluire correttamente, causando pozzanghere pericolose e danni strutturali. Inoltre, il ristagno dell’acqua può diventare un habitat ideale per zanzare e altri insetti, contribuendo alla diffusione di malattie.