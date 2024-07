Steven Spielberg | il suo film sugli UFO ha ora un titolo Josh O' Connor si unisce al cast

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 luglio 2024) Trapelano nuovi dettagli sul misterioso progetto nato da un'idea dello stesso, che esplorerà mondi alieni con la complicità di un formidabile duo di interpreti. Trapelano nuovi dettagli sul misteriosodi fantascienza dedicato agli UFO chesta preparando. Universal Pictures ha annunciato che ildiuscirà nelle sale il 15 maggio 2026. Inedita la trama del progetto, definito un "nuovoevento originale". Durante l'ultima presentazione agli investitori IMAX, sarebbe stato identificato ildelin questione, visto che un progetto della Universal elencato tra Avengers 5 e The Mandalorian e Grogu, in uscita nel maggio 20026, è intitolato The Dish. Secondo gli addetti ai lavori, sarebbe proprio questa la misteriosa pellicola chesta preparando e che adesso