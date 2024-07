Si valuti il trasferimento della sede produttiva della ditta Carlo Riccò

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) "Si facciano delle valutazioni sulla necessità di unRicco’ & f.lli, azienda produttrice di resine e vernici, alla luce del nuovo sviluppo commercialecittà e del nuovo Piano Urbanistico Generale in corso di approvazione a Correggio". Lo chiede il consigliere comunale GianSetti (in foto), capogruppo del gruppo consiliare ’M5S-Si può fare’, attraverso una interrogazione al sindaco Fabio Testi in discussione nella seduta consiliare di oggi.