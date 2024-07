Servono cibo soltanto ai cinesi Ma il ristorante ancora non è aperto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Prato, 26 luglio 2024 – “Con la voglia di mangiare granchio siamo entrate in questosituato in via Strozzi 144b. Chiediamo il menù, ma ci viene risposto che c’è solo in cinese. Al che chiediamo cosa ci sia da mangiare, ma ci dicono che ilha sapori tipicamentee che a noi non piacerebbe. Di conseguenza ce ne andiamo via arrabbiate e offese per il trattamento ricevuto”. E’ quello che è successo a due cittadine nella serata di mercoledì. Una delle quali, particolarmente risentita per l’accaduto, ha deciso di sfogarsi sui social raccontando l’episodio, a sua detta a sfondo razziale. Un episodio rilanciato sempre sui social network dall’ex assessore Aldo Milone, che ha chiesto sanzioni per la mancanza di insegne e menù in italiano come dice il regolamento comunale.