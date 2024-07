Seconda Categoria Chiaravalle subito il riscatto per provare a risalire

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 26 luglio 2024) Presentati vecchi e nuovi giocatori assieme a mister Michele Gerini (ex Cupramontana e Cameratese), 26 luglio 2024 – Incontro di presentazione della nuova stagione al ‘dei Pini’ didella squadra che ripartirà dalladopo la retrocessione dello scorso anno. Presentato il nuovo allenatore Michele Gerini (ex Cupramontana e Cameratese) e il suo vice Cristian Andreoli (con Pietro Torbidoni sempre confermatissimo come preparatore dei portieri). Nicolas Petoku Inizio della preparazione il 19 agosto. Sul fronte giocatori riconfermati Tommaso Cecchini, Alessandro Rossolini e Gianluca Giampieri.