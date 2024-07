Perché regalare una spilletta per ricordare gli ostaggi nelle mani di Hamas

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 26 luglio 2024) La loro vita è la nostra vita. La loro libertà è la nostra libertà. Il loro inferno è il nostro inferno. Sono passati poco più di nove mesi da quella data rimossa, da quel 7 ottobre, dal nostro nuovo 11 settembre globale, durante il quale tremila terroristi islamisti dihanno fatto irruzione in Israele per mostrare al mondo una nuova frontiera del male assoluto, che ha coinciso con la possibilità, concreta, di riportare in vita gli orrori dell’Olocausto e che ha coinciso, nuovamente, con la possibilità concreta di trasformare l’essere ebreo in un peccato mortale e di esportare in giro per il mondo una nuova forma di Intifada globale.