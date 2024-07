Peaky Blinders | Rebecca Ferguson si unisce al cast del film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 26 luglio 2024) Lady Jessica lascia le sabbie del deserto per trasferirsi nella fumosa Birmingham!è il primo nome di grosso calibro a unirsi aldi, diretto da Tom Harper, con protagonista Cillian Murphy. Deadline ha confermato i rumors secondo i quali l’attrice si sarebbe unita al, sebbene i dettagli sul suo ruolo siano ancora nascosti. La sua interpretazione più recente è stata proprio quella della celebre Bene Gesserit in Dune: Parte Due (che un fan in fin di vita ha potuto guardare in anteprima), l’ultimo adattamento per il grande schermo dell’acclamata serie di romanzi di fantascienza di Frank Herbert.