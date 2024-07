Ospedale e futuro diagnosi non invasive

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024)e follow up delle malattie epatiche, ma effettuate attraverso tecniche non: è questo il valore del Fibroscan, un innovativo strumento che permette di valutare la fibrosi e la steatosi epatica (cosiddetto "fegato grasso") in modo non invasivo e con elevata accuratezza e che è ora entrato a far parte delle dotazioni dell’di Legnano. Fino ad oggi, la biopsia epatica rappresentava il gold standard per ladella fibrosi epatica, una condizione patologica caratterizzata da un accumulo di tessuto cicatriziale nel fegato che può portare a cirrosi e insufficienza epatica: la biopsia epatica è però una procedura invasiva che non può essere eseguita frequentemente su tutti i pazienti, mentre il Fibroscan rivoluziona lo scenario offrendo un’alternativa non invasiva e altrettanto precisa.