Operazione Laghi sicuri salvate 10 persone sui grandi bacini dell’Italia nord-occidentale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Como, 26 luglio 2024 – In 360 crociere di servizio, con una presenza suidi circa 950 ore, l’2024 della Guardia di Finanza, in corso sul Lario e sui, conta a oggi 518 controlli di polizia lacuale, 215 conclusi contestando irregolarità, di cui 142 sul lago di Como, 87 sul lago di Garda, 222 sul lago Maggiore e 67 sul lago di Lugano. Sono sfociati in sanzioni per oltre 110mila euro. Sono inoltre stati eseguiti, sulle acque interne di competenza, 63 controlli di polizia demaniale, 602 controlli di polizia e 4 interventi di soccorso, che hanno consentito di salvare complessivamente 10