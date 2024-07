Oltre a spaccare l’Italia l’Autonomia differenziata spacca la maggioranza | nuovo duello Lega-Forza Italia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 26 luglio 2024)la riforma delcontinua ala. Come riporta Repubblica l’ultimo scontro tra alleati, leggi, si è consumato nel corso del Consiglio dei ministri, in occasione della relazione del ministro del Carroccio, Roberto Calderoli. Il vicepremier azzurro e ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha sollevato la questione della trattativa sulle materie non Lep (Livelli essenziali delle prestazioni), per le quali, in base alla legge, è già possibile avanzare richieste di maggiore Autonomia da parte delle Regioni. Tajani rilancia la questione delle materie non Lep sulTajani ha fatto sue le preoccupazioni del presidente azzurro della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che il giorno prima ha chiesto al governo per il momento di evitare intese con le Regioni, anche su materie non Lep.