Nuoto le speranze di medaglia dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ripetere o migliorare il bottino ottenuto a Tokyo tre anni fa è il sognoche si appresta ad affrontare l’avventura olimpica dicon grandi ambizioni. La concorrenza è elevatissima, sicuramente più rispetto a Tokyo quando la vicinanza con il periodo del Covid non permise ad alcuni big di esprimersi al meglio. Restano comunque tante le carte dain piscina. Vediamo quali. Simona Quadarella in carriera ha conquistato 8 medaglie d’oro ai campionati europei, unadi bronzodi Tokyo 2020, tre ori e altri podi iridati, con la doppietta di Doha a impreziosire una carriera che ora cerca il suggello sul palcoscenico più importante. la gara su cui punta sono i 1500 dove la concorrenza è importante ma non spietata ma anche negli 800, qualora la condizione fosse ottimale, può dire la sua, anche se le campionesse non mancano.