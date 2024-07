No Joe Biden non è ricoverato in fin di vita

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il 23 luglio 2024 è stato pubblicato su Facebook lo screenshot di un presunto post su X diffuso dall’account «Global Press». Nel tweet si legge che «una fonte verificata» avrebbe «informato il team della Global Press che Joeè attualmentein un hospice ed è improbabile che sopravviva alla notte». Si tratta di una notizia falsa. Global Press il 23 luglio ha pubblicato su X il post in cui si riportava l’informazione della salute precaria del presidente statunitense Joe. Come riportato dal sito di fact-checking statunitense Usa Today, Global Press non è una testata ma un utente social. Non è stato possibile trovare ulteriori informazioni su questo account. Non si tratta in ogni caso di una fonte d’informazione qualificata. Ad oggi l’account di Global Press risulta non esistere più su X.