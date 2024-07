My Mother la recensione | un melodramma turco sul legame madre-figlia

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 luglio 2024) Protagoniste di Mysono Nazli, una giovane insegnante appena arrivata a Istanbul, e la sua apprensiva, rimasta nel piccolo villaggio di campagna dove ha sempre vissuto. Su Canale5. Nazli è nata e cresciuta in un piccolo villaggio della Turchia insieme ai suoi genitori: laAyse, molto apprensiva nei suoi confronti, e il padre, che sperpera soldi nelle scommesse. Ormai ragazza sogna di fuggire lontano da quel mondo che non sente più suo e l'occasione giusta sembra arrivarle quando ottiene un posto da insegnante a Istanbul, quella grande e cosmopolita città che potrebbe finalmente farle spiccare il grande salto. Ma in Myla protagonista continua, anche a distanza, a mantenere un rapporto assai stretto con quella, che per quanto spesso la faccia vergognare per la sua