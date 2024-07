Montoro il nuovo sindaco Carratù replica all’opposizione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiLa nota deldi, Salvatore Antonio: “La giornata di mercoledì 24 luglio 2024 è stata un momento importante per me e per tutta la città. Mi sono presentato per la prima volta davanti ai cittadini diUnita giurando fedeltà ai principi e ai valori della Carta Costituzionale, facendo mio l’impegno di lavorare per il bene comune. Sempre mercoledì si è insediato il Consiglio Comunale e abbiamo eletto il Presidente e il vice Presidente del nostro organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.