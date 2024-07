Lindstrom in prestito dal Napoli all’Everton

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 26 luglio 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’Everton ha completato l’acquisto indi Jesperdal, come confermato dal club venerdì.si unirà ai Toffees per la stagione 2024-25 e l’accordo include un’opzione per rendere il trasferimento permanente al termine della campagna. Il 24enne è il quarto acquisto del Goodison Park dopo gli arrivi di Tim Iroegbunam, Iliman Ndiaye e Jack Harrison.arriva dopo una stagione difficile con il, giocando solo 416 minuti in 22 presenze in campionato con la squadra di Serie A. Il nazionale danese è arrivato adall’Eintracht Francoforte, dove ha segnato 14 gol in 80 presenze, aiutando la squadra tedesca a vincere l’Europa League nella stagione 2021-22.