Lavori ai ponti la preoccupazione per i collegamenti con la Rsa

(Di venerdì 26 luglio 2024) A Pracchia le preoccupazioni per la chiusura dei dueper idi consolidamento, programmata dalla Provincia di Pistoia, hanno generato numerose domande e richieste di rassicurazioni, legate ai tanti motivi che un paese fragile come la ex Perla dell’Appennino, trova nel suo essere legata a due attività produttive, anche se di notevole importanza, tutte condizionate però a una viabilità che non può essere interrotta. Si tratta dello stabilimento dell’Acqua Silva e alla Residenza Sociale Assistita di Villa Chiara, forti entrambe di una trentina di dipendenti, che rappresentano la gran parte dei posti di lavoro del paese. A farsi interprete degli interrogativi in riferimento aidei due, è Franca Conte, presidente Arat e titolare della RSA Villa Chiara di Pracchia che, proprio in questi giorni compie trentuno anni da quell’orami lontano 1993 che ne vide la nascita.