Jasmine Paolini alla vigilia del torneo olimpico | Dispiace per l’assenza di Sinner ma non ci mette ulteriore pressione

(Di venerdì 26 luglio 2024) In assenza del numero 1 ATP Jannik, spetterà ail ruolo di stella della selezione italiana di tennis impegnata ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La toscana, reduce da una clamorosa doppia finale Slam tra Roland Garros e Wimbledon che l’ha proiettata tra le prime cinque del ranking mondiale, si presenta sui campi in terra rossa di Bois de Boulogne con l’obiettivo di giocarsi una medaglia in singolo e in doppio. “Fa strano tornare qui dopo così poco tempo, è anche un po’ diverso: palle, campi, condizioni climatiche. Sono un po’ sorpresa dal tornare qui dopo un mese e mezzo, ma è sempre un bel posto dove giocare a tennis. Ho iniziato a giocare meglio verso la fine dello scorso anno e piano piano, partita dopo partita, ho acquisito sicurezza e fiducia in me stessa cominciando a giocare sempre meglio.