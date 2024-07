Ilva accordo sulla nuova cassa integrazione | calano gli operai coinvolti Da ottobre con anche Afo1 in marcia si torna sotto i 3mila

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’intesa è arrivata dopo 14 ore di trattativa, finita all’1.15 di venerdì, e prevede una sensibile riduzione dei numeri con la garanzia di una fortesalariale e unalineatura non da poco in visa dell’auspicata cessione a un altro privato: l’del 6 settembre 2018 è ancora valido, in particolar modo per quanto riguarda la salvaguardia occupazionale dei lavoratori diin amministrazione straordinaria. Dopo l’annuncio choc da parte dei commissari di Acciaierie d’Italia che avevano richiesto lastraordinaria per 5.200 dipendenti, di cui 4.400 solo a Taranto, con un orizzonte temporale indefinito, i sindacati sono riusciti a mettere alcuni “puntini sulle i” durante il tavolo al ministero del Lavoro. Alla fine il verbale diprevede un numero massimo di lavoratori in Cigs fissato a 4.