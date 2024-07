Il Ponte Buggianese si assicura Fantini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Le manovre di mercato in entrata delcontinuano. La formazione bianco-rossa annuncia infatti altri quattro acquisti: Gianmarco Bellandi, Samuele Sanzone, Iacopo Sgherri ed Edoardo. Bellandi e Sanzone sono due giovani nati nel 2006. Il primo gioca principalmente a centrocampo e nella passata stagione si è distinto con addosso la maglia degli Juniores Nazionali del Tau, ricevendo anche una convocazione nella rappresentativa della Lnd. Sanzone invece può giocare sia in difesa che a centrocampo e proviene dagli Juniores Nazionali della Pistoiese. Nell’annata appena terminata, è riuscito a mettere a referto anche 4 presenze in D. Dalla Cuoipelli arrivano invece sia Sgherri che. Sgherri è cresciuto nei settori giovanili di Prato, Livorno e Fiorentina. Gioca come centrocampista ed ha anche vestito in passato la maglia del Ghiviborgo.