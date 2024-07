Il Friuli concede il patrocinio su Italia-Israele negato dal comune di Udine

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 luglio 2024) La lezione delVenezia Giulia aldi. Se il sindaco Alberto Felice De Toni aveva deciso di non accogliere la richiesta diarrivata dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, per la partita di calcio, in programma il 14 ottobre al Bluenergy Stadium e valida per la quarta giornata del Gruppo B di Nations League, non si comporta allo stesso modo l'esecutivo regionale guidato dal governatore Massimiliano Fedriga. Secondo indiscrezioni, nelle prossime ore, infatti, dovrebbe arrivare il via libera da Piazza dell'Unità a quello che dovrebbe essere un atto dovuto da parte di qualsiasi istituzione e che non ha niente a che vedere con il conflitto, che da alcuni mesi, si sta svolgendo in Medio Oriente.