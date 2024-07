Harry e Meghan | il loro biografo annuncia un nuovo programma royal

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 26 luglio 2024) Omid Scobie è un autore famoso per essere stato ildel principee della moglieMarkle. Come scrittore, si è dedicato ad alcuni libri che hanno lanciato pesanti accuse alla Famiglia Reale inglese. Anche se i duchi di Sussex non erano coinvolti ufficialmente in questi progetti editoriali, gli esperti sostengono che fossero la fonte diretta di Scobie. Adesso è pronto ad unprogetto, legato sempre a tematiche. L’autore della series, Omid Scobie, ha unprogetto in lavorazione. Il 18 luglio, la Universal Television hato di aver acquisito i diritti per trasformare il prossimo libro di narrativa di Scobie, dal titoloSpin, in una nuova serie televisiva. La sinossi pregià la trama, che presenta dettagli che fanno pensare alla vera Famiglia Reale e alle vicende del principee della moglieMarkle.