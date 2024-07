Gli Obama appoggiano Harris in un video

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Barack e Michelleufficialmente Kamalain un. Lo riporta la Cnn. "Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di sostenerti e di fare tutto il possibile per farti vincere queste elezioni e arrivare allo Studio Ovale": lo ha detto l'ex presidente Baracka Kamaladurante una telefonata a cui ha partecipato anche sua moglie, secondo ilpubblicato da Cnn.ha ringraziato gliper il loro sostegno ed ha espresso gratitudine per la loro amicizia che dura da decenni.