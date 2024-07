Giubileo l’allarme di Uil | Il sistema trasporti rischia il collasso serve un piano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 luglio 2024 – “Alla vigilia del, si prospetta il rischio di undeldeia livello nazionale: chiediamo al Governo e al ministro competente di intervenire, tempestivamente, per predisporre, insieme alle parti sociali, unche affronti e risolva le questioni, già emerse in questi mesi, in modo strutturale ed efficace”. È quanto dichiarano in una nota il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, e il segretario generale della Uil, Marco Verzari. “Nell’ultimo periodo – proseguono i due sindacalisti – problemi tecnici, disfunzioni e ritardi hanno messo a dura prova il diritto alla mobilità di cittadini e lavoratori, nel silenzio di politica, istituzioni e aziende. Il settore ferroviario è quello più colpito, ma anche aeroporti, porti e autostrade sono congestionati e in preda al caos.