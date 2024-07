Ferrante da domani circolazione regolare su Battipaglia – Sapri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Da, finalmente lasulla lineatornerà. Grazie a tutto il personale di Rfi, che ha lavorato senza sosta per raggiungere questo obiettivo, e all’ad Gianpiero Strisciuglio che mi ha costantemente aggiornato sugli sviluppi. Già questa mattina è stato riattivato uno dei due binari della linea interrotta a causa dello svio di un treno merci. Con la riattivazione dell’altro binario nei pressi di Centola, prevista per, la linea tornerà pienamente operativa. Un risultato fondamentale per assicurare la mobilità nel Cilento e nel Mezzogiorno, anche sul piano del turismo vista l’importanza strategica di questa infrastruttura soprattutto durante il periodo estivo.