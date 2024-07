Ex Ilva raggiunto un accordo sulla cassa integrazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 luglio 2024) ROMA (ITALPRESS) – E’ statonella notte, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’straordinaria per i lavoratori dell’Exal termine di un lungo incontro fra tutte le parti coinvolte nella vertenza. “Si tratta di unche valorizza il dialogo tra Azienda e Sindacati e consente di accompagnare il piano di ripartenza per gli stabilimenti di Accaierie. Il serrato confronto ha consentito di fissare in 4050 il numero massimo dei lavoratori che potranno usufruire della CIGS e di riconoscere agli stessi significative misure per compensare gli effetti della. La conclusione positiva del negoziato è stata possibile grazie all’intesa di tutte le organizzazioni presenti” si legge in una nota del Ministero del Lavoro.