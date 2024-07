Deadpool & Wolverine volete gli spoiler? Ecco tutti i camei nel film!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 luglio 2024)è una gigantesca rimpatriata piena di personaggi provenienti daiFox e dal Marvel Cinematic Universe. Vi spieghiamo chi sono e perché sono lì. Ovviamente, l'articolo è pieno di, appena uscito in sala, sarà undivisivo. Nel senso che spaccherà proprio in due il Marvel Cinematic Universe, riconoscendo l'esistenza di un'Era - quella Fox - antecedente aiMarvel Studios, qualche volta anche imbarazzante, ma da ricordare perché senza di essa non ci sarebbero stati i cinecomics per come li conosciamo oggi. E così, l'irriverente rimpatriata tanto voluta da Ryan Reynolds e Hugh Jackman assume sfumature più malinconiche, specialmente nei titoli di codadedicati all'universo Fox. L'ultima pellicola Marvel straborda di comparsate lunghe e brevi, personaggi risalenti adi vent'anni fa che magari