Dalla Francia | alcuni club di MLS sulle tracce di Griezmann

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) La MLS è pronta mettere a segno un altro grande colpo. Dopo che i due campioni del mondo francesi, Hugo Lloris e Olivier Giroud, hanno accettato di raggiungere Los Angeles negli ultimi mesi e dopo i giganti ex Barcellona, Lionel Messi, Jordi Alba, Luis Suarez e Sergio Busquets a Miami, moltisarebbero alla ricerca di ulteriori stelle per arricchire il livello del campionato. Proprio ilcaliforniano starebbe cercando di ingaggiare Antoine. Il 33enne ha ancora un anno di contratto, con un anno ulteriore di opzione, con l’Atlético Madrid, ma, soprattutto, ha una clausola molto bassa nel contratto, intorno ai 10 milioni di euro, che fa gola aldegli ex compagni di nazionale Giroud e Lloris.di MLSdiSportFace.