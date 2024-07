Crollo costone a Bacoli prefetto Napoli convoca una riunione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIldi, Michele di Bari, nell’ambito del Centro coordinamento soccorsi già in atto per seguire le vicende deldi Scampia, hato un’immediatadi monitoraggio in seguito al terremoto che si è verificato alle ore 13,46 al largo del castello di Baia. Alla, presieduta dal vicevicario Gaetano Cupello, hanno partecipato i sindaci die Monte di Procida, i rappresentanti dei Comuni die Pozzuoli, il direttore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia, i rappresentanti dei Vigili del fuoco e delle Forze dell’ordine, della protezione civile regionale, dell’Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli, della Polizia stradale, della Polizia Metropolitana, dell’Asl1 centro e2 nord e del 118 e di Terna.