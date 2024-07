Chiara Ferragni le sentenze del Tar sul caso Balocco | Giudizio estinto

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 26 luglio 2024) Si torna a parlare die di quello che è ormai noto in tutt’Italia come “pandoro”. C’è un aggiornamento per quanto riguarda la vicenda che vede protagonista la celebre influencer. Il Tar del Lazio ha chiuso la vicenda connessa ai ricorsi amministrativi che l’imprenditrice aveva presentato (insieme con Fenice Srl e Tbs Crew Srl, ovvero le società a essa riconducibili. Negli atti presentati si contestava il provvedimento dell’Antitrust, risalente a dicembre 2023, che aveva inflitto una sanzione superiore al milione di euro per presunta pubblicità ingannevole, connessa all’operazione “Pink Christmas”.