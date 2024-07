Chi è Susan Fang la designer con cui tutti i brand vogliono collaborare

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il calendario della Milano Fashion Week è stato pubblicato, anche se non in fase definitiva, e tra i nomi più attesi della kermesse si è fatto notare fin da subito quello di. Come mai? Perché sarà lasponsorizzata dal progetto Supported by Dolce&Gabbana che la Maison italiana, in collaborazione con Katie Grand, conferma anche per la prossima stagione. Nata in Cina e cresciuta tra la Cina e il Canada,ha un background multiculturale che influenza profondamente il suo lavoro. Aspettando il 22 settembre, data in cui la vedremo sulle passerelle della MFW 2024, ecco perché è un nome di cui sentiremo parlare sempre più spesso.