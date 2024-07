Calciomercato Sampdoria innesto a centrocampo | è il figlio di un allenatore

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2024) Laha definito un’altra operazione diin entrata: è fatta per l’arrivo di Melle Meulensteen, calciatore ex Vitesse. Si tratta di un centrocampista classe 1999. E’ ildell’René Meulensteen. In carriera ha indossato anche le maglie di Preston N.E. e RKC Waalwijk. “L’U.C.comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal SBV Vitesse i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Melle Meulensteen (nato a Nimega, Paesi Bassi, il 4 luglio 1999). Il centrocampista si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027”, si legge sul sito del club.