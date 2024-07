Calciomercato Napoli sprint di Manna per il doppio colpo | la situazione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 26 luglio 2024), pronto un incredibilevuole regalare altri due acquisti di assoluto spessore. Ilprosegue a programmare undecisamente scoppiettante. Il club azzurro ha chiuso già tre colpi in entrata con Rafa Marin, Spinazzola e Buongiorno, ma potrebbe chiudere altri acquisti nel momento in cui verranno piazzati altri calciatori sul mercato. Saranno così da seguire le prossime settimane, dato che sembra davvero ad un passo dalla chiusura la doppia cessione di Ostigard al Rennes e Lindstrom all’Everton. Per il reparto di centrocampo, invece, manca ancora una trattativa davvero ad un passo dalla definizione. Sono ore calde, comunque, per il trasferimento di Gaetano al Cagliari e nelle ultime ore si è registrato un sondaggio della Fiorentina per Cajuste.