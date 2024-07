Arrestato El Mayo narco trafficante del cartello di Sinaloa

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) Si chiude uno storico capitolo per uno die latitanti più ricercati al mondo. Ismael ‘’ Zambada, il co-fondatore deldi, è statoieri negli Stati Uniti. Si tratta di uno deitrafficanti più ricercati del Messico, che ha eluso la giustizia per decenni. Catturato a El Paso, in Texas, il 76enne era riuscito a evitare il carcere per tutta la sua carriera. Era uno dei principali obiettivi della Drug Enforcement Administration statunitense, tanto che gli Stati Uniti avevano messo una taglia sulla sua testa di 15 milioni di dollari per chiunque avesse informazioni che portassero all’arresto di El. L’accusa è di traffico di cocaina, eroina, metanfetamine e fentanil. Taglia di oltre 10 milioni di dollari anche per Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera, capo delrivale Jalisco New Generation.