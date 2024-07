Anbi | a breve no acqua campi Centrosud

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 26 luglio 2024) 7.45 "Tra 3 settimane non ci sarà piùper l'agricoltura nel".L'(Associazione nazionale dei consorzi di bacino) lancia l'allarme. Invasi quasi vuoti in Puglia, Abruzzo e Sicilia. Situazione grave anche in Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio. Al Nord,invece,"stagione straordinaria" con riserve idriche ai massimi e neve ancora abbondante sulle Alpi. In Centro Italia,i recenti nubifragi e grandinate non hanno ricaricato gli invasi.Scendono livelli di laghi e fiumi.