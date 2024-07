Altro che sicurezza sul lavoro | ormai è in atto un’amnistia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 26 luglio 2024) “Sullasul posto delè inuna vera e propria amnistia”. Non usa giri di parole il magistrato della Corte di cassazione Bruno Giordano, già direttore dell’Ispettorato nazionale del, per commentare il Decreto Legge 103 dal titolo “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della Delega al Governo di cui all’art. 27, comma 1, della Legge 5 agosto 2022, n. 118”, in vigore dal prossimo 2 agosto. Semplificazione significa impunità Un termine suadente “semplificazione”, che nell’accezione del governo Meloni spesso significa allentamento dei controlli e deregulation. E anche il decreto 103 non sfugge alla regola. Il perché lo ha spiegato sempre Giordano durante il convegno “Una Repubblica fondata sul‘sicuro‘” che si è tenuto mercoledì alla Sala del Refettorio della Camera, organizzato dai Cinque Stelle.