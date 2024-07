Al Pentagono si sono accorti che anche le parole e la contabilità sono armi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ilha rivelato che si è verificata una serie di errori contabili per un valore di due miliardi di dollari relativi a munizioni, missili e altre attrezzature inviate in Ucraina. È un errore grave se si considera che la verità viene a galla sotto la campagna elettorale più calda degli ultimi decenni. In sostanza il totale di armamenti, alla correzione dell’errore, sale a 8,2 miliardi di dollari, come riportato in un rapporto governativo degli Stati Uniti pubblicato ieri. La svista si sarebbe verificata nel corso del 2023, e a fregare ilsarebbe stata una bizzarra questione semantica.