A che ora partono Ganna Evenepoel e Tarling | i numeri di pettorale dei tre favoriti della cronometro olimpica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Filippo, Remcoe Joshua. Sono questi i treprincipali alla vigiliaindividuale maschile dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, con partenza e arrivo previsti nel cuorecapitale francese. Al netto di eventuali variabili esterne come per esempio la pioggia, saranno loro tre a contendersi la medaglia d’oro occupando magari tutti i gradini del podio.vanta due titoli iridati in carriera nella specialità (Imola 2020 e Fiandre 2021), mentreè il campione del mondo in carica. Palmares ancora tutto da scrivere invece per, che a 20 anni ha già mostrato un potenziale smisurato con all’attivo un bronzo mondiale ed un oro europeo. Il percorso è completamente pianeggiante, per un totale di 32,4 chilometri.