Zone 30 e limiti di velocità In arrivo ampliamenti dopo l’estate | Per ora focus su Porta Maggiore

(Di giovedì 25 luglio 2024) Le30 cominciano a spuntare come funghi in giro per l’Italia, e i frutti di queste limitazioni sembrano cominciare a farsi vedere. Bolognale aspre polemiche pubblica i dati dei primi sei mesi del 2024 dall’attuazione deie i risultati sono evidenti. Si segnala un miglioramento di diversi indicatori soprattutto riguardanti i incidenti stradali e traffico. Nel periodo di riferimento la Polizia locale di Bologna ha rilevato infatti 157 incidenti in meno: 1.299 rispetto ai 1.456 di media del 2022-2023, e segna così una riduzione dell’11%. Diminuzioni anche nei casi degli incidenti mortali: sono state 5 le persone morte rispetto alla media di 7,5 del periodo precedente, quindi segnando una riduzione del 33%. Ad Ascoli la situazione comincia a muoversi.