Torna ’Jazz al castello’ con ’mysterium lunae’

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sarà il Lorenzo De Finti Quartet, con, a salire sul palco di Rocca Tiepolo nel primo degli appuntamenti estivi dial. Il concerto si svolgerà alle ore 21,30 di questa sera (ingresso livero). La composizione del pianista svizzero ma milanese d’adozione nasce nel 2017 alla ricerca di una nuova avventura musicale. "Mysterium Lunae" è l’ultimo album: i teologi dei primi secoli usarono questa espressione metaforica per indicare come qualcosa di freddo, arido e brullo, se investito da una luce proveniente da altro, possa caricarsi di bellezza struggente ed evocativa, come la luna, che non ha luce propria, ma brilla di quella ricevuta dal sole. La direzione artistica della manifestazione è di Michele Sperandio. Per l’assessore alla Cultura Carlotta Lanciottialè "una rassegna richiesta che piace".