The Decameron – La recensione

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’adattamento che punta a fare scalpore basandosi sulle raccolta di novelle dell’autore fiorentino è arrivato su Netflix, e sembra già dividere la critica. Il nuovo show sarà composto da 8 episodi a Luglio, creato da Kathleen Jordan (Teenage Bounty Hunters; American Princess) e arriverà sulla piattaforma streaming il 25 Luglio. La serie sembra voler creare scandalo, superando altri titoli di serie tv e film per le loro scene sensuali come Bridgerton o 50 Sfumature di grigio, seguendo la loro scia. Trama La serie si incentrerà sulle novelle raccolte nele di Boccaccio, trasportandoci nella Firenze del XIV secolo, mentre Firenze affronta l’epidemia di peste nera. Un gruppo di sette fanciulle e tre ragazzi, che per sfuggirvi si rifugiano in una villa nella campagna toscana per isolarsi, passando il tempo a divertirsi e raccontandosi storie.